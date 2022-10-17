В московском военкомате объявили экстренную эвакуацию

News.ru: в военкомате Даниловского района Москвы объявили экстренную эвакуацию

В военкомате Даниловского района Москвы объявили экстренную эвакуацию. Об этом News.ru сообщил представитель комиссариата.

«Я не знаю, заминировали военкомат или нет, но у нас сейчас идет эвакуация», — объяснил собеседник издания, отмечая, что сейчас руководство ждет прибытия кинологов.

Из-за участившихся нападений в ряде российских городов усилили охрану военкоматов. Так, ФСБ задержала мужчину, планировавшего поджечь военный комиссариат в Махачкале по требованию СБУ, а до этого сотрудники службы безопасности задержали сторонника запрещенной в России террористической организации «Артподготовка» по подозрению в поджоге военкомата в Красноярске. В Казани за попытку поджечь военкомат правоохранители задержали одиннадцатиклассницу.

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении частичной мобилизации в столице и заявил, что повестки, которые были разосланы в процессе мобилизации по месту проживания или работы, прекращают свое действие.