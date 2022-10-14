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17:03, 14 октября 2022Силовые структуры

ФСБ задержала планировавшего поджечь военкомат в Махачкале мужчину

ФСБ задержала мужчину, планировавшего поджечь военкомат в Махачкале по требованию СБУ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Махачкале сотрудники ФСБ задержали мужчину, планировавшего поджечь военкомат по требованию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Дагестану.

По данным ведомства, фигурант рассказал, что его сын уже два года служит по контракту. Сейчас он находится в зоне специальной военной операции (СВО). До начала октября они регулярно общались, но потом родственник перестал выходить на связь.

Спустя время ему позвонили украинские военные и сказали поджечь военкомат в Махачкале, иначе они покалечат его сына. «Они говорили, сыну тоже сказали, что если не сожгу, его без рук, без ног оставят», — заявил задержанный.

Сейчас его слова проверяются.

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Екатерина Власова
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