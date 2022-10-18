Появились новые данные о состоянии пострадавших после падения Су-34 в Ейске

Власти заявили, что 4 пострадавших из Ейска с тяжелыми травмами доставили в Краснодар

Четырех пострадавших, среди которых пятилетняя девочка, из жилого дома в Ейске после падения самолета Су-34 доставили санавиацией в Краснодар. Медики диагностировали у них тяжелые травмы. Такие новые данные привела заместитель главы Кубани Анна Минькова, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным представительницы властей, четырех пострадавших уже разместили в реанимации.

Минькова уточнила, что 17-летний житель дома в Ейске находится в стабильно-тяжелом состоянии, на ИВЛ. У парня отравление угарным газом и ожог дыхательных путей. Также в Краснодар после ЧП доставили 51-летнего пациента с 80 процентами ожогами тела. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, у него сломаны конечности и выявлено отравление угарным газом, разъяснила замглавы Кубани.

«73-летняя женщина в тяжелом стабильном состоянии, также на ИВЛ. Пятилетняя девочка также в тяжелом стабильном состоянии. На КТ обнаружен отек мозга с ишемическими повреждениями», — добавила Минькова.

Ранее врачи сообщили, что жизни 15 из 19 пострадавших при падении военного самолета возле жилого дома в Ейске ничто не угрожает.

О падении самолета Су-34 около многоэтажки в Ейске стало известно вечером 17 октября. По последним данным, жертвами ЧП стали 13 человек.

Воздушное судно загорелось в воздухе и начало резко снижаться. В Минобороны пояснили, что крушение Су-34 произошло из-за возгорания двигателя.