Минздрав назвал число находящихся в больнице после крушения Су-34 в Ейске

Мурашко заявил, что в больницах находятся 23 пострадавших после крушения Су-34 в Ейске

В больницах после крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске Краснодарского края находятся 23 человека. Такое число назвал глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова во вторник, 18 октября, приводит ТАСС.

«Всего в больницах находится 23 пациента. В Ейске находятся под наблюдением специалистов 19 пациентов», — пояснил министр.

Мурашко уточнил, что после происшествия в медучреждения также обратились люди с подъемом артериального давления и стрессовыми расстройствами.

О ЧП стало известно вечером 17 октября. Воздушное судно упало во дворе рядом с жилым девятиэтажным домом, здание загорелось. Огонь охватил сразу несколько этажей. В результате, по последним данным, погибли 15 человек.

18 октября в сети появился предварительный список погибших из девяти человек, среди которых трое детей. Также сообщалось о 26 пострадавших.