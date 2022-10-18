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16:16, 18 октября 2022Россия

Спасательные работы на месте крушения истребителя Су-34 в Ейске завершены

Поисково-спасательные работы на месте крушения Су-34 в Ейске Краснодарского края завершены
Начало событий в новости Самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Поисково-спасательные работы на месте крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске завершены. Об этом со ссылкой на заявление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева пишет ТАСС.

О ЧП стало известно вечером 17 октября. Воздушное судно упало во дворе рядом с жилым девятиэтажным домом, здание загорелось. Огонь охватил сразу несколько этажей.

В результате погибли 14 человек. Тело последнего извлекли из-под завалов — оно лежало под двигателем разбившегося воздушного судна.

В Минобороны России уточнили, что военный самолет потерпел крушение при наборе высоты во время выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома. Причиной катастрофы в ведомстве назвали возгорание двигателя.

Губернатор объявил в Ейском районе трехдневный траур с 17 октября.

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Евгения Куликова
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