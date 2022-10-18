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11:34, 18 октября 2022Силовые структуры

Кассир российского банка похитила 35 миллионов рублей

В Татарстане полиция задержала кассира банка по подозрению в краже 35 миллионов рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Татарстане полицейские задержали кассира местного банка по подозрению в краже 35 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Нижнекамского района республики. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По предварительным данным, женщина с 2017 года, работая кассиром кредитно-финансовой организации, регулярно присваивала деньги. Хищение она на протяжении нескольких лет скрывала путем внесения в документы недостоверных сведений.

В сентябре кассир узнала о предстоящем закрытии офиса банка, в котором она работала. Понимая, что ревизия вскроет кражу, она скрылась, прихватив имевшуюся в кассе наличность. Женщина уехала в Казань и наняла там адвокатов, которые убедили ее написать явку с повинной и отправить ее по почте.

Но ее задержали раньше, чем заявление дошло до адресата, так как представители банка после установления в ходе ревизии кражи 35 миллионов рублей обратились в полицию.

В автомобиле, который принадлежит сыну задержанной, полицейские нашли 4,9 миллиона рублей.

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Любовь Ширижик
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