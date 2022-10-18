Стало известно о прибытии четырех транспортных самолетов США в Польшу

Не менее четырех тяжелых транспортных самолетов США прибыли в Польшу 15 октября

Не менее четырех тяжелых транспортных самолетов США прибыли в Польшу за сутки с 14 по 15 октября, об этом сообщат «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

Как стало известно, на аэродроме в городе Жешув в 90 километрах от украинской границы приземлились Boeing 747, зафрахтованные Пентагоном.

Отмечается, что воздушные суда компаний Atlas Air и National Airlines способны перевозить до 120 тонн груза.

Ранее сообщалось, что США направят Украине боеприпасы и бронеавтомобили в рамках нового пакета военной помощи на сумму 725 миллионов долларов. Как уточнил источник, в пакет войдут в том числе бронированные внедорожники Humvee.