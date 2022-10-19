Названы регионы России с максимально подорожавшими вторичными квартирами

«Домклик»: сильнее всего вторичные квартиры подорожали в Ставропольском крае

С января по сентябрь 2022 года квартиры на вторичном рынке сильнее всего подорожали в Ставропольском крае — на 20 процентов за девять месяцев. Регионы России с максимальным ростом цен на готовое жилье назвали аналитики сервиса Сбербанка «Домклик» в своем исследовании, пишет РИА Новости.

В тройку лидеров по увеличению стоимости «вторички» также вошли Алтайский край (плюс 18 процентов) и Липецкая область (плюс 18 процентов). При этом сильнее всего подешевели готовые квартиры в Хабаровском крае (минус 8 процентов), Калининградской (минус 7 процентов) и Ленинградской (минус 6 процентов) областях.

Специалисты «Домклика» отметили, что в третьем квартале 2022 года вторичный рынок начал активно восстанавливаться после весеннего спада. «Начиная с июня и до конца лета цены вышли на новое плато и менялись незначительно (в сравнении с первым-вторым кварталами). В сентябре на фоне начала делового сезона стоимость квадратного метра незначительно повысилась», — пояснила руководитель аналитического центра «Домклик» Мария Ромчанова.

За последнюю неделю сентября в крупнейших регионах, среди которых Москва, Московская область и Санкт-Петербург, аналитики зафиксировали снижение стоимости вторичного «квадрата» на 3,4, 5,8 и 4,9 процента соответственно. По словам экспертов, такая динамика находится в пределах обычных месячных колебаний цен. При этом в целом по России с января по сентябрь вторичное жилье в среднем подорожало на 4,9 процента.

Ранее аналитики ЦИАН выяснили, что россияне потеряли интерес к покупке вторичной недвижимости. Спрос на готовые квартиры после 21 сентября снизился на 20 процентов. При этом специалисты отметили, что на количестве сделок может отрицательно сказаться повышение ставок по ипотеке.