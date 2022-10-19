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15:45, 19 октября 2022Среда обитания

Названы регионы России с максимально подорожавшими вторичными квартирами

«Домклик»: сильнее всего вторичные квартиры подорожали в Ставропольском крае

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

С января по сентябрь 2022 года квартиры на вторичном рынке сильнее всего подорожали в Ставропольском крае — на 20 процентов за девять месяцев. Регионы России с максимальным ростом цен на готовое жилье назвали аналитики сервиса Сбербанка «Домклик» в своем исследовании, пишет РИА Новости.

В тройку лидеров по увеличению стоимости «вторички» также вошли Алтайский край (плюс 18 процентов) и Липецкая область (плюс 18 процентов). При этом сильнее всего подешевели готовые квартиры в Хабаровском крае (минус 8 процентов), Калининградской (минус 7 процентов) и Ленинградской (минус 6 процентов) областях.

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Специалисты «Домклика» отметили, что в третьем квартале 2022 года вторичный рынок начал активно восстанавливаться после весеннего спада. «Начиная с июня и до конца лета цены вышли на новое плато и менялись незначительно (в сравнении с первым-вторым кварталами). В сентябре на фоне начала делового сезона стоимость квадратного метра незначительно повысилась», — пояснила руководитель аналитического центра «Домклик» Мария Ромчанова.

За последнюю неделю сентября в крупнейших регионах, среди которых Москва, Московская область и Санкт-Петербург, аналитики зафиксировали снижение стоимости вторичного «квадрата» на 3,4, 5,8 и 4,9 процента соответственно. По словам экспертов, такая динамика находится в пределах обычных месячных колебаний цен. При этом в целом по России с января по сентябрь вторичное жилье в среднем подорожало на 4,9 процента.

Ранее аналитики ЦИАН выяснили, что россияне потеряли интерес к покупке вторичной недвижимости. Спрос на готовые квартиры после 21 сентября снизился на 20 процентов. При этом специалисты отметили, что на количестве сделок может отрицательно сказаться повышение ставок по ипотеке.

Нина Ташевская
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