Россияне стали меньше интересоваться покупкой жилья

ЦИАН: после 21 сентября спрос на покупку жилья в России снизился на 20 процентов

В России заметили спад спроса на покупку вторичного жилья после 21 сентября 2022 года. О том, что до 28 сентября в стране стали меньше интересоваться приобретением недвижимости, говорится в исследовании ЦИАН, сообщает РБК.

Активность потенциальных покупателей за указанную неделю снизилась на 20 процентов, однако в октябре стала возвращаться к показателям начала сентября. При этом в ЦИАН отметили, что на количестве сделок может отрицательно сказаться повышение ставок по ипотеке.

«На вторичном рынке активность аудитории обеспечена в том числе за счет мониторинга рынка на предмет оценки справедливой стоимости объекта. Сейчас на динамику числа сделок может отрицательно повлиять повышение ставок по ипотеке большинством крупных банков. Оценить ситуацию на рынке можно будет только после публикации Росреестром числа сделок за октябрь этого года», — объяснили в ЦИАН.

Ранее эксперты агентства недвижимости Intermark Real Estate выяснили, что число сделок граждан России с зарубежным жильем в третьем квартале 2022 года оказалось на семь процентов выше, чем во втором квартале. Относительно первого квартала показатель третьего вырос более чем в два раза.