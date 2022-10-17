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20:51, 17 октября 2022Среда обитания

Россияне бросились скупать жилье за рубежом

Intermark Real Estate: россияне бросились скупать жилье за рубежом

Фото: Krystal Black / Unsplash

Число сделок граждан России с зарубежным жильем в третьем квартале 2022 года оказалось на семь процентов выше, чем во втором квартале. Относительно первого квартала показатель третьего вырос более чем в два раза. О том, что россияне бросились скупать жилье за границей, «Ленте.ру» сообщили эксперты агентства недвижимости Intermark Real Estate (бывший Savills).

Специалисты отметили, что традиционно зарубежная недвижимость пользуется большим спросом во втором квартале, а не в третьем, однако нынешний год оказался нетипичным. Они добавили, что пик интереса к иностранному жилью пришелся на конец сентября, когда в России объявили о начале частичной мобилизации.

В число стран, рынком недвижимости которых россияне интересуются больше всего, попали Турция, ОАЭ, Таиланд. Кроме того, значительным спросом пользовалось жилье на индонезийском острове Бали. По словам специалистов, в третьем квартале число сделок с жильем в Таиланде с участием граждан России повысилось на 106 процентов по сравнению со вторым кварталом. На Бали прирост показателя в период с июля по сентябрь составил 306 процентов.

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Кроме того, в сентябре спросом у россиян пользовалась недвижимость в таких нетипичных странах, как Оман, Египет и Узбекистан. По мнению специалистов, приобретать жилье там выгодно и прибыльно, так как рынок там не перегрет. Они также отметили, что в Омане и Узбекистане за покупку недвижимости можно получить вид на жительство.

В октябре эксперты Intermark Real Estate пришли к выводу, что россияне отвернулись от недвижимости в Европе. По их данным, за три квартала нынешнего года из всего объема сделок на европейские страны пришлась доля в 17 процентов. В 2021 году параметр находился на уровне 55 процентов.

Полина Кислицына
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