Доля сделок россиян с недвижимостью в Европе снизилась до 17 процентов

С января по сентябрь 2022 года россияне отвернулись от недвижимости в Европе и стали покупать объекты в странах Азии и Ближнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные риелторского агентства Intermark Real Estate (бывший Savills).

За три квартала текущего года из всего объема сделок на европейские страны пришлась доля в 17 процентов. В 2021 году показатель находился на уровне 55 процентов. Интерес к жилью в Турции и на Ближнем Востоке повысился с 33 до 56 процентов. Доля сделок с недвижимостью в Юго-Восточной Азии увеличилась с 12 до 27 процентов.

По данным агентства, общее количество сделок россиян с недвижимостью за рубежом выросло в два раза в сравнении с показателем первого квартала. Наибольший интерес проявили в последнюю неделю сентября. Что касается целей покупки подобных объектов, то Турцию выбирают из-за возможности получить гражданство, Дубай — в качестве резидентства и релокации. Для инвестиций россияне остановились на странах Юго-Восточной Азии.

Ранее агентство Anadolu и Институт статистики Турции (TÜİK) выяснили, что в 2022 году спрос на жилье в Турции со стороны россиян значительно вырос. По итогам января-сентября российский спрос на турецкое жилье увеличился в три раза относительно аналогичного периода в 2021 году.