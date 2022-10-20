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09:39, 20 октября 2022Спорт

Три передачи российского игрока помогли «Сент-Луису» победить в матче НХЛ

Форвард Тарасенко совершил три передачи и помог «Сент-Луису» победить «Сиэтл» в матче НХЛ

Фото: Stephen Brashear-USA TODAY Sports / Reuters

«Сент-Луис Блюз» победил «Сиэтл» во втором матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась в овертайме со счетом 4:3. Одержать победу хозяевам помог российский форвард Владимир Тарасенко, совершивший три голевые передачи. Другие россияне в составе «Сент-Луиса», Иван Барбашев и Алексей Торопченко, результативными действиями не отметились.

Таким образом, нападающий набирает очки во второй игре подряд. В стартовом матче сезона он забросил две шайбы в ворота «Коламбус Блю Джекетс», став второй звездой встречи.

19 октября стало известно, что американские фанаты назвали российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова врагом народа. Форвард ударил защитника «Ванкувер Кэнакс» Кайла Берроуза клюшкой по лицу, чем вызвал недовольство американских пользователей сети. Судьи выписали ему двухминутный штраф за этот эпизод. Позднее россиянин был дисквалифицирован на один матч решением комиссии департамента безопасности игроков НХЛ.

Ксения Курашкина
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