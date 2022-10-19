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07:48, 19 октября 2022Спорт

Американские фанаты назвали российского игрока НХЛ «врагом народа»

Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов ударил соперника и вызвал недовольство американских фанатов
Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов. Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов ударил защитника «Ванкувера» Кайла Берроуза клюшкой по лицу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), чем вызвал недовольство американских пользователей сети. Комментарии доступны в Twitter.

За удар соперника судьи выписали российскому хоккеисту двухминутный штраф за этот эпизод. Такое наказание вызвало бурю критику среди хоккейных болельщиков в соцсетях. «Какой подонок!», «Это должно быть пожизненное отстранение и уголовное преследование», «Это самая грязная игра, которую я видел в профессиональном хоккее», — писали фанаты. Один из пользователей назвал игрока «врагом народа».

Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:4. Кузнецов отметился тремя голевыми передачами. Позднее россиянин был дисквалифицирован на один матч решением комиссии департамента безопасности игроков НХЛ.

В 2019 году Кузнецов был пойман на употреблении запрещенных веществ и отстранен Международной федерацией хоккея от выступлений на международных соревнованиях на четыре года. При этом он имел право выступать в НХЛ, так как американская лига не подчиняется международным правилам.

Анастасия Борисова
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