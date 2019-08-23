В НХЛ отреагировали на отстранение хоккеиста Кузнецова за кокаин

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался о дисквалификации нападающего сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова за нарушение антидопинговых правил. Его слова приводятся на сайте лиги.

Дэйли заявил, что НХЛ в курсе ситуации с Кузнецовым. «В отличие от Международной федерации хоккея, кокаин не считается препаратом, улучшающим работоспособность и не является запрещенным веществом в НХЛ. Однако он считается наркотиком», — отметил он.

Представитель НХЛ добавил, что Кузнецов добровольно обратился за помощью в НХЛ и согласился на регулярное тестирование. Россиянин также встретится с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном, чтобы обсудить ситуацию и разобрать свое поведение перед началом следующего сезона лиги.

Ранее 23 августа стало известно, что Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе спортсмена, взятой во время чемпионата мира в Словакии в мае этого года, был обнаружен кокаин.

Кузнецов был в составе сборной России во время турнира. На первенстве команда заняла третье место. В составе «Вашингтон Кэпиталс» хоккеист выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!