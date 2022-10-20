Появились детали ситуации с отказом везти травмированного хоккеиста в больницу

«Сибирские снайперы» опровергли отказ врачей везти игрока «Толпара» Татабадзе в больницу

Новосибирский клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Сибирские снайперы» опроверг информацию об отказе бригады скорой медицинской помощи везти защитника молодежной команды «Салавата Юлаева» «Толпар» Дмитрия Табатадзе в больницу. Новые детали приводит РИА Новости.

В клубе заявили, что Континентальная хоккейная лига изучила документы и видеоматериалы ситуации. Отмечается, что организация подтвердила соответствие действий медицинской бригады на матче положениям статьи 17 медицинского регламента МХЛ.

12 октября старший тренер «Толпара» Владимир Потапов рассказал, что частная скорая помощь отказалась везти хоккеиста на диагностику в Новосибирск. По их словам, медики, дежурившие на матче, не повезли хоккеиста в травмпункт, сославшись на то, что до окончания их работы осталось 15 минут. Из-за этого врачу «Толпара» пришлось вызвать государственную скорую помощь, на которой они с 17-летним спортсменом поехали в городскую больницу.

Инцидент произошел во время матча «Толпара» с «Сибирскими снайперами». Встреча завершилась в серии послематчевых буллитов со счетом 6:5.