Командир морпехов Струна стал Героем России

RT: президент России Путин присвоил командиру морпехов Струне звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру взвода 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Струна. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

24-летний командир морпехов удостоился звания за проявленные мужество и героизм. Торжественная церемония награждения прошла в Москве.

По данным военного корреспондента издания Андрея Филатова, летом Струна был ранен в бою и лишился ноги, а сейчас находится на реабилитации.

14 октября один из участвующих в военной спецоперации (СВО) на Украине снайперов, использующий в бою сверхдальнобойную винтовку SVLK-14S «Сумрак» стал Героем России. Основатель предприятия-разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал, что военный получил это звание после того, как ликвидировал с помощью винтовки «Сумрак» десятки приоритетных целей. Лобаев отметил, что эта винтовка сегодня очень востребована.

Ранее Владимир Путин встретился в Кремле с Еленой Карабет, дочерью Героя России посмертно Ольги Качуры, которая служила в 3-й отдельной мотострелковой бригаде «Беркут», а также командовала дивизионом РСЗО БМ-21 «Град» в Горловке и погибла при обстреле этого населенного пункта Вооруженными силами Украины (ВСУ).

