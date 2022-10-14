Участвующий в СВО снайпер стал Героем России

Снайпер получил звание Героя России за ликвидацию целей на Украине из винтовки «Сумрак»

Один из участвующих в военной спецоперации (СВО) на Украине снайперов, использующий в бою сверхдальнобойную винтовку SVLK-14S «Сумрак» стал Героем России. Об этом РИА Новости заявил основатель предприятия-разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.

По его словам, снайпер получил это звание, после того, как ликвидировал с помощью винтовки «Сумрак» десятки приоритетных целей. Лобаев отметил, что эта винтовка сегодня очень востребована.

Ранее президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Еленой Карабет, дочерью Героя России посмертно Ольги Качуры, которая служила в 3-й отдельной мотострелковой бригаде «Беркут», а также командовала дивизионом РСЗО БМ-21 «Град» в Горловке и погибла при обстреле этого населенного пункта Вооруженными силами Украины (ВСУ).