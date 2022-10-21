Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Адмирал
Сегодня
12:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
Сегодня
16:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ювентус
Сегодня
21:45 (Мск)
Эмполи
Италия - Серия А|11-й тур
Аяччо
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Франция - Лига 1|12-й тур
11:06, 21 октября 2022Спорт

В Иране высказались о наказании для вышедшей без хиджаба на турнир спортсменки

В Иране заявили, что не накажут спортсменку Эльназ Рекаби, вышедшую без хиджаба на турнир

Фото: Office of Iran's Sports Ministry / West Asia News Agency / Reuters

Глава Олимпийского комитета Ирана (ОКИ) Махмуд Хосрави Вафа высказался о наказании для вышедшей без хиджаба на турнир по скалолазанию спортсменки Эльназ Рекаби. Его слова приводит Associated Press.

«Ей следует продолжать идти по этому пути, чтобы, возможно, пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже», — заявил Вафа. Глава ОКИ заверил, что в случае Рекаби выступление без хиджаба — небольшая проблема, и добавил, что организация полностью поддерживает спортсменку. Он сказал, что удивлен тем, какое активное обсуждение вызвала эта тема.

19 октября Рекаби объяснила свой поступок. «Из-за неудачного тайминга и неожиданного призыва взобраться на стену мой головной убор случайно слетел», — рассказала она. Отмечается, что спортсменка вернулась в Иран, где болельщики встретили ее аплодисментами.

17 октября Рекаби заняла четвертое место на чемпионате Азии-2022 по скалолазанию в Сеуле. Она стала первой за 43 года спортсменкой из Ирана, которая вышла на соревнование с непокрытой головой.

Рекаби — бронзовый призер чемпионата мира 2021 года. Также в ее активе серебро и две бронзы чемпионатов Азии.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
При обстреле переправы в Херсоне погиб российский продюсер Олег Клоков
В мэрии Москвы рассказали о ходе реновации
СКР возбудил дело из-за обстрела ВСУ мирных жителей на переправе в Херсоне
Назван размер пособия Трасс после ухода с поста премьера
Россияне поспорили с Илоном Маском и рассказали о России будущего
Компании из «дружественных» стран массово покинули российский рынок
Москвичи резко заинтересовались арендой элитных квартир
В Белоруссии заочно осудят Тихановскую
Эмили Ратаковски призналась в использовании своей сексуальности ради заработка
Роналду прокомментировал отстранение от тренировок с «Манчестер Юнайтед»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.