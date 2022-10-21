В Иране высказались о наказании для вышедшей без хиджаба на турнир спортсменки

В Иране заявили, что не накажут спортсменку Эльназ Рекаби, вышедшую без хиджаба на турнир

Глава Олимпийского комитета Ирана (ОКИ) Махмуд Хосрави Вафа высказался о наказании для вышедшей без хиджаба на турнир по скалолазанию спортсменки Эльназ Рекаби. Его слова приводит Associated Press.

«Ей следует продолжать идти по этому пути, чтобы, возможно, пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже», — заявил Вафа. Глава ОКИ заверил, что в случае Рекаби выступление без хиджаба — небольшая проблема, и добавил, что организация полностью поддерживает спортсменку. Он сказал, что удивлен тем, какое активное обсуждение вызвала эта тема.

19 октября Рекаби объяснила свой поступок. «Из-за неудачного тайминга и неожиданного призыва взобраться на стену мой головной убор случайно слетел», — рассказала она. Отмечается, что спортсменка вернулась в Иран, где болельщики встретили ее аплодисментами.

17 октября Рекаби заняла четвертое место на чемпионате Азии-2022 по скалолазанию в Сеуле. Она стала первой за 43 года спортсменкой из Ирана, которая вышла на соревнование с непокрытой головой.

Рекаби — бронзовый призер чемпионата мира 2021 года. Также в ее активе серебро и две бронзы чемпионатов Азии.