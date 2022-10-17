Спортсменка из Ирана впервые за 43 года вышла на соревнования без хиджаба

Иранская спортсменка Рекаби выступила на чемпионате Азии по скалолазанию без хиджаба

Иранская спортсменка Эльназ Рекаби выступила на турнире по скалолазанию без хиджаба. Об этом сообщает Marca.

Рекаби заняла четвертое место на чемпионате Азии-2022 в Сеуле. Она стала первой за 43 года спортсменкой из Ирана, которая вышла на соревнование с непокрытой головой. По законам страны ей грозят тюремное заключение и штраф.

На этот шаг Рекаби пошла в знак поддержки протестов, начавшихся после гибели 22-летней Махсы Амини, избитой иранской полицией за «неправильное» ношение хиджаба.

В сентябре стало известно, что Амини, которая вышла на улицу в платке, задержали в Иране. Из полицейского участка ее доставили в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание. По словам правоохранителей, Амини впала в кому после пережитого сердечного приступа и инсульта. Правозащитники уверяют, что полученные ею травмы свидетельствуют об избиении.

Рекаби — бронзовый призер чемпионата мира 2021 года. Также в ее активе есть серебро и две бронзы чемпионатов Азии.

