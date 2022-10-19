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12:31, 19 октября 2022Спорт

Выступившая без хиджаба на турнире иранка объяснила свой поступок

Выступившая без хиджаба на турнире по скалолазанию иранка Рекаби объяснила свой поступок
Эльназ Рекаби

Эльназ Рекаби. Фото: Mickael Chavet / Globallookpress.com

Выступившая без хиджаба на турнире по скалолазанию иранская спортсменка Эльназ Рекаби объяснила свой поступок. Ее слова приводит BBC.

«Из-за неудачного тайминга и неожиданного призыва взобраться на стену мой головной убор случайно слетел», — заявила она. Отмечается, что спортсменка вернулась в Иран, где болельщики встретили ее аплодисментами.

Ранее Рекаби рассказала, что сожалеет о вызванном беспокойстве. Она отметила, что решение снять хиджаб было непреднамеренным.

17 октября Рекаби заняла четвертое место на чемпионате Азии-2022 в Сеуле. Она стала первой за 43 года спортсменкой из Ирана, которая вышла на соревнование с непокрытой головой. По информации Marca, на этот шаг девушка пошла в знак поддержки протестов, начавшихся после гибели 22-летней Махсы Амини, избитой иранской полицией за неправильное ношение хиджаба.

Рекаби — бронзовый призер чемпионата мира 2021 года. Также в ее активе серебро и две бронзы чемпионатов Азии.

Дарья Коршунова
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