Выступившая без хиджаба на турнире иранка объяснила свой поступок

Выступившая без хиджаба на турнире по скалолазанию иранка Рекаби объяснила свой поступок

Выступившая без хиджаба на турнире по скалолазанию иранская спортсменка Эльназ Рекаби объяснила свой поступок. Ее слова приводит BBC.

«Из-за неудачного тайминга и неожиданного призыва взобраться на стену мой головной убор случайно слетел», — заявила она. Отмечается, что спортсменка вернулась в Иран, где болельщики встретили ее аплодисментами.

Ранее Рекаби рассказала, что сожалеет о вызванном беспокойстве. Она отметила, что решение снять хиджаб было непреднамеренным.

17 октября Рекаби заняла четвертое место на чемпионате Азии-2022 в Сеуле. Она стала первой за 43 года спортсменкой из Ирана, которая вышла на соревнование с непокрытой головой. По информации Marca, на этот шаг девушка пошла в знак поддержки протестов, начавшихся после гибели 22-летней Махсы Амини, избитой иранской полицией за неправильное ношение хиджаба.

Рекаби — бронзовый призер чемпионата мира 2021 года. Также в ее активе серебро и две бронзы чемпионатов Азии.

