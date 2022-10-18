Выступившая без хиджаба на турнире иранка извинилась

Выступившая без хиджаба на турнире иранка Эльназ Рекаби извинилась за свой поступок

Выступившая без хиджаба на турнире по скалолазанию иранская спортсменка Эльназ Рекаби извинилась в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) за свой поступок.

Рекаби написала, что сожалеет о вызванном беспокойстве. Она отметила, что решение снять хиджаб было непреднамеренным, и сейчас она вместе со своей командой возвращается из Сеула в Иран.

Deutsche Welle со ссылкой на персидскую службу BBC сообщает, что иранские спецслужбы конфисковали у Рекаби паспорт и телефон. По законам страны на родине ей грозит тюремное заключение.

17 октября Рекаби заняла четвертое место на чемпионате Азии-2022 в Сеуле. Она стала первой за 43 года спортсменкой из Ирана, которая вышла на соревнование с непокрытой головой. По информации Marca, на этот шаг девушка пошла в знак поддержки протестов, начавшихся после гибели 22-летней Махсы Амини, избитой иранской полицией за «неправильное» ношение хиджаба.

Рекаби — бронзовый призер чемпионата мира 2021 года. Также в ее активе есть серебро и две бронзы чемпионатов Азии.