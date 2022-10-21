США назвали инициатора разговора Шойгу и главы Пентагона

В Пентагоне заявили, что США выступили инициатором разговора Шойгу и Остина

Соединенные Штаты выступили инициатором телефонного разговора глав оборонных ведомств России и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в Пентагоне, передает Reuters.

Представитель Пентагона не стала говорить о продолжительности беседы, однако назвала ее «хорошей возможностью осуществить контакт».

Шойгу обсудил с американским коллегой ситуацию на Украине и международную безопасность. Последний раз российский министр беседовал с главой Пентагона в мае 2022 года.

Комментируя состоявшийся разговор, представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что в Москве не готовятся к переговорам России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. По его словам, этого нет в повестке.

Ранее Остин заявил, что НАТО не представляет угрозы для России и не ищет конфронтации с ней. Шеф Пентагона также подчеркнул, что НАТО — это оборонительный альянс.