Глава FIS высказался об отстранении российских лыжников

Глава FIS Элиаш заявил, что придерживается позиции МОК по отстранению российских атлетов

Глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш высказался о возможности допуска к соревнованиям атлетов из России. Его слова приводит NRK.

«Мы решили следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). Мы придерживаемся их линии, как и большинство других федераций», — заявил он. Элиаш отметил, что в этом случае следовать рекомендациям МОК — правильный путь.

22 сентября генеральный секретарь FIS Мишель Вион FIS намекнул на возможное возвращение на турниры отстраненных от международных соревнований россиян. «Речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях федерации и Кубках мира», — сказал тогда он.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила россиян от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжных гонок (FIS) распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.