Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Адмирал
1:2
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
0:5
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
4:1
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
3:2
Завершен
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ювентус
4:0
Завершен
Эмполи
Италия - Серия А|11-й тур
Аяччо
0:3
Завершен
ПСЖ
Франция - Лига 1|12-й тур
07:59, 22 октября 2022Спорт

Глава FIS высказался об отстранении российских лыжников

Глава FIS Элиаш заявил, что придерживается позиции МОК по отстранению российских атлетов

Фото: Kai Pfaffenbach / Action Images / Reuters

Глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш высказался о возможности допуска к соревнованиям атлетов из России. Его слова приводит NRK.

«Мы решили следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). Мы придерживаемся их линии, как и большинство других федераций», — заявил он. Элиаш отметил, что в этом случае следовать рекомендациям МОК — правильный путь.

22 сентября генеральный секретарь FIS Мишель Вион FIS намекнул на возможное возвращение на турниры отстраненных от международных соревнований россиян. «Речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях федерации и Кубках мира», — сказал тогда он.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила россиян от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжных гонок (FIS) распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Десантники России уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении
Стало известно о взрывах в Днепре
В Китае завершился XX съезд Компартии
Стало известно о разработке в России РСЗО для арктических подразделений
Высокий уровень террористической опасности продлили в Курской области
В США оценили вероятность испытания российского «оружия Судного дня»
В Грозном запустили проект студенческих экспедиций по Северному Кавказу
Глава FIS высказался об отстранении российских лыжников
Военнопленный из ВСУ рассказал об ударах украинской артиллерии по жилым домам
В США самолет врезался в многоквартирный дом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.