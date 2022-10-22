Бывший футболист сборной Японии умер в возрасте 32 лет

Бывший нападающий сборной Японии по футболу Масато Кудо умер в возрасте 32 лет

Бывший нападающий сборной Японии по футболу Масато Кудо умер в возрасте 32 лет. Об этом сообщается на сайте клуба «Тегевахаро Миядзаки», за который выступал игрок.

Отмечается, что игрок скончался в пятницу, 21 октября. Причины смерти не называются. «Он никогда не был тщеславным и прекрасно ко всем относился, заботясь не только о себе, но и о своих товарищах по команде, клубе и болельщиках», — заявил президент клуба Кейт Нимура.

Кудо на протяжении карьеры выступал за несколько японских клубов, а также за канадский «Ванкувер Уайткэпс» и австралийский «Брисбен Роар». На его счету четыре матча в составе сборной Японии, в которых он забил два мяча.

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