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14:22, 22 октября 2022Спорт

Бывший футболист сборной Японии умер в возрасте 32 лет

Бывший нападающий сборной Японии по футболу Масато Кудо умер в возрасте 32 лет

Фото: AFLO / Globallookpress.com

Бывший нападающий сборной Японии по футболу Масато Кудо умер в возрасте 32 лет. Об этом сообщается на сайте клуба «Тегевахаро Миядзаки», за который выступал игрок.

Отмечается, что игрок скончался в пятницу, 21 октября. Причины смерти не называются. «Он никогда не был тщеславным и прекрасно ко всем относился, заботясь не только о себе, но и о своих товарищах по команде, клубе и болельщиках», — заявил президент клуба Кейт Нимура.

Кудо на протяжении карьеры выступал за несколько японских клубов, а также за канадский «Ванкувер Уайткэпс» и австралийский «Брисбен Роар». На его счету четыре матча в составе сборной Японии, в которых он забил два мяча.

19 октября в Москве погиб российский футболист Максим Артемов. 26-летний игрок выпал из окна 17-го этажа и разбился насмерть.

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Алексей Гусев
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