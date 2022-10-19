Российский футболист выпал из окна и разбился насмерть

Российский футболист Максим Артемов выпал из окна 17-го этажа и разбился насмерть

Погиб российский футболист Максим Артемов. Об этом сообщается в Telegram-канале KPsport.

По информации источника, 26-летний Артемов выпал из окна 17-го этажа и разбился насмерть. Происшествие случилось в жилом доме на Госпитальном валу в Москве. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Артемов — воспитанник академии московского «Спартака». С 2014 по 2015-й он играл за любительский футбольный клуб «Локомотив-2». Последним его клубом был «Олимпиец» из Нижнего Новгорода, за который футболист закончил выступления в 2017 году.

9 октября сообщалось, что в автокатастрофе погиб 30-летний шотландский футболист Гэвин Стоукс. ДТП произошло ночью 8 октября на окраине Глазго. Стоукс не справился с управлением на кольцевой развязке и скончался на месте от полученных травм. Футболист был автором одного из самых быстрых голов в истории.