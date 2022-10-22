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04:11, 22 октября 2022Россия

Россияне перестали оформлять шенген впрок

«Ъ»: количество желающих оформить шенген в России снизилось на треть

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Из-за ужесточения визового режима для российских туристов в Европейских странах, в октябре почти на треть сократилось количество желающих оформит шенген. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что из-за снижения доли выданных долгосрочных виз россияне перестали оформлять визу впрок. Реальный поток путешественников также сократился. Рост туристической активности отмечается в основном на направлениях за пределами шенгенской зоны — в Сербии, Болгарии, Черногории и на Кипре.

По данным сервиса Ostrovok.ru, в период 1–20 октября европейские направления занимали 10 процентов от общего объема зарубежных бронирований, в аналогичный период сентября — 16 процентов. Количество бронирований в странах ЕС сократилось в среднем на 28 процентов. А в Эстонии, Литве и Финляндии, которые закрыли границы для россиян, число бронирований сократилось на 60–75 процентов. Похожая ситуация наблюдается и в других странах-участницах ЕС.

В совете при Ростуризме заявили о невозможности получить визы в страны ЕС в короткие сроки. Например, немецкую визу россиянам удастся оформить минимум через три-четыре месяца.

Ранее сообщалось, что европейский парламент призвал страны-члены Евросоюза принять решение об интеграции Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону.

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Екатерина Подвигина
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