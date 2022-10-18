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19:09, 18 октября 2022Путешествия

В России оценили последствия ужесточения визовой политики ЕС для россиян

В совете при Ростуризме заявили о невозможности получить визы в страны ЕС в короткие сроки
Сергей Голов

Сергей Голов. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Гражданам России стало практически невозможно получить в короткие сроки документы на въезд в европейские страны. Последствия ужесточения визовой политики ЕС в эфире радиостанции «Говорит Москва» оценил президент Союза туристических агентств, член общественного совета при Ростуризме Сергей Голов.

По словам специалиста, все понимают, к чему ведут новые визовые требования ЕС, в частности Германии, связанные с предоставлением российскими туристами выписки из европейского банка. «Причем надо им три месяца попользоваться, чтобы предоставить выписку о движении средств там», — заявил Голов.

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Эксперт отметил, что из-за подобных требований подать документы на немецкую визу россиянам удастся минимум через три-четыре месяца. Таким образом туристы сталкиваются с невозможностью получить шенген в короткие сроки. «Балтийские страны и Польша — вообще вариантов нет, только если вы докажете прямое родство или у вас есть недвижимость в этих странах», — заключил представитель ведомства.

Ранее в октябре власти ФРГ в очередной раз усложнили визовые правила для россиян. Теперь для получения немецкой визы гражданам России необходимо подавать выписку из поддающегося проверке банка, работающего в странах-участницах ЕС.

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Фариза Бацазова
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