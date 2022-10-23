Нурмагомедов отреагировал на завоевание Махачевым чемпионского титула UFC

Хабиб Нурмагомедов назвал завоевавшего чемпионский титул UFC Ислама Махачева лучшим бойцом

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на завоевание российским бойцом смешанного стиля (MMA) Исламом Махачевым чемпионского титула промоушена. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Нурмагомедов назвал Махачева лучшим бойцом. «22 года мы были вместе. Я говорил в прошлом году, он лучший боец. Чарльз Оливейра — второй номер. И он досрочно одолел его», — заявил он. Затем он предложил обладателю титула в полулегком весе, австралийцу Александру Волкановски подраться с Махачевым, и тот согласился.

Ранее Махачев одержал победу над Оливейрой удушающим приемом на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Он стал обладателем титула чемпиона организации в легком весе. После этого россиянин отдал пояс Нурмагомедову и заявил, что посвящает победу умершему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.

Махачев провел в UFC 13 поединков, потерпел одно поражение и одержал 12 побед (из них 11 подряд). В активе Оливейры 31 бой в UFC, девять поражений и 21 победа. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.