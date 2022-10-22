Махачев прокомментировал завоевание чемпионского титула UFC

Боец Ислам Махачев посвятил чемпионский титул UFC тренеру Абдулманапу Нурмагомедову

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев прокомментировал завоевание титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

«Я всегда просил бога, но он всегда мне давал больше, чем я просил», — заявил спортсмен. Он назвал соперника, бразильца Чарльза Оливейру настоящим бойцом. Затем Махачев отдал пояс бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и подчеркнул, что посвящает победу умершему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.

Ранее Махачев одержал победу над Оливейрой удушающим приемом. Бой прошел на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Он стал обладателем титула чемпиона организации в легком весе.

Махачев провел в UFC 13 поединков, потерпел одно поражение и одержал 12 побед (из них 11 подряд). В активе Оливейры 31 бой в UFC, девять поражений и 21 победа. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

