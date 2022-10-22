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00:24, 23 октября 2022Спорт

Махачев прокомментировал завоевание чемпионского титула UFC

Боец Ислам Махачев посвятил чемпионский титул UFC тренеру Абдулманапу Нурмагомедову

Фото: Per Haljestam-USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев прокомментировал завоевание титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

«Я всегда просил бога, но он всегда мне давал больше, чем я просил», — заявил спортсмен. Он назвал соперника, бразильца Чарльза Оливейру настоящим бойцом. Затем Махачев отдал пояс бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и подчеркнул, что посвящает победу умершему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.

Ранее Махачев одержал победу над Оливейрой удушающим приемом. Бой прошел на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Он стал обладателем титула чемпиона организации в легком весе.

Махачев провел в UFC 13 поединков, потерпел одно поражение и одержал 12 побед (из них 11 подряд). В активе Оливейры 31 бой в UFC, девять поражений и 21 победа. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Анастасия Борисова
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