В UFC сделали заявление о будущем Макгрегора в промоушене

В UFC заявили, что ирландец Конор Макгрегор в ближайшее время не будет проводить бои

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в ближайшее время не будет проводить поединки в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом заявили ТАСС в промоушене.

«Запланированных боев нет», — подтвердили в UFC. В промоушене объяснили это тем, что Макгрегор не вернулся в пул тестирования на допинг.

Ранее Макгрегор бросил вызов новому чемпиону UFC в легком весе, россиянину Исламу Махачеву. Ирландец заявил, что разработал специальные инструменты, которые могут победить соперника. «Опыт против дерьма. Удары по лицу из клинча и удары по мозгам снизу. Остальную часть моего репертуара вы знаете. Стальная левая нога. Ответные удары руками. Контроль запястья», — рассказал он.

Макгрегор не выступал в UFC с лета 2021-го. Тогда в третьем поединке против Дастина Порье он получил перелом ноги и уступил техническим нокаутом. Всего на счету Макгрегора 22 победы и шесть поражений.