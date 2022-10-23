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12:52, 23 октября 2022Спорт

В Норвегии обрадовались новым санкциям в отношении российских лыжников

Главу Норвежской лыжной ассоциации Дирхауг обрадовало продление FIS отстранения россиян

Фото: Christian ter Maat / Unsplash

Президент Норвежской лыжной ассоциации Туве Мо Дирхауг прокомментировала решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов. Ее слова приводит VG.

Дирхауг заявила, что новые санкции ее обрадовали, но не удивили. «Очень хорошо, что это то же самое решение, что и было раньше», — подчеркнула глава ассоциации.

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22 сентября FIS отказала российским спортсменам в допуске к международным турнирам. Отстранение действует на сезон-2022/2023.

19 октября президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о необходимости продления спортивных санкций в отношении россиян. Он посчитал, что необходимо обеспечить честность проведения международных спортивных соревнований.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила россиян от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Анастасия Борисова
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