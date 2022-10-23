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11:44, 23 октября 2022Наука и техника

В «Ростехе» прокомментировали обвинения СБУ в поставках украинских двигателей

РБК: «Ростех» отверг обвинения СБУ в незаконных поставках двигателей из Украины

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Представитель «Ростеха» прокомментировал задержание Службой безопасности Украины (СБУ) директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева в рамках уголовного дела о незаконной поставке товаров военного назначения в Россию. Об этом пишет РБК.

По его словам, тот факт, что украинские двигатели ставились на вертолетную технику до 2014 года, является общеизвестным. «Мы провели полное импортозамещение, в итоге машины уже давно оснащаются силовыми установками отечественного производства», — отверг он соответствующие обвинения.

Близкий к «Ростеху» источник в беседе с изданием также назвал случившееся с Богуслаевым следствием конфликта между местными элитами.

Ранее СБУ официально подтвердила задержание директора завода «Мотор Сич», а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. По версии следствия, к сделке по незаконным поставкам было причастно руководство завода, расположенного в Запорожье.

О том, что Богуслаева заподозрили в госизмене и у него прошли обыски, стало известно 22 октября. Директора под конвоем отправили в Киев.

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Варвара Кошечкина
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