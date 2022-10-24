Опасность предупредительных выстрелов КНДР и Южной Кореи оценили

Политолог Губин: предупредительные выстрелы КНДР и Южной Кореи — необычная ситуация

Обмен предупредительными выстрелами между Южной Кореей и КНДР не является обычным, однако он не означает готовность к военному конфликту между двумя республиками. Дальнейшие события будут зависеть от действий Южной Кореи и от сотрудничества Сеула с Вашингтоном. Так оценил ситуацию доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин в беседе с «Лентой.ру».

Причина обмена выстрелами

Стало известно, что КНДР открыла ответный огонь из реактивной системы залпового огня (РСЗО) в сторону Южной Кореи. Об этом передает агентство Reuters.

Ранее агентство сообщало, что Южная Корея произвела несколько предупредительных выстрелов после того, как северокорейское судно пересекло морскую линию разграничения.

Обмен предупредительными выстрелами — это не в порядке вещей. Такие инциденты довольно редки Андрей Губин политолог

«В последнее время Южная Корея стала активно проводить учения с американской стороной, испытывать некоторые виды вооружений, которые, по мнению КНДР, дестабилизируют обстановку. Это побуждает Северную Корею также проводить учения и повысить готовность к разного рода провокациям», — объяснил Губин.

Вероятность военного конфликта

Политолог убежден, что напряженность между Южной Кореей и КНДР может сказаться на общем климате безопасности в регионе. При этом он считает, что Северная Корея не планирует инициировать военный конфликт.

«Это закреплено в ее правительственной доктрине. Развитие вооруженных сил страны, в том числе развитие ядерных сил, носит исключительно оборонный и сдерживающий характер», — добавил он.

Однако военные учения Южной Кореи носят более провоцирующий характер, считает Губин.

«Курс нового президента Республики Корея Юна Сока Еля на укрепление с США является подтверждением того, что Сеул намерен укреплять военную безопасность. Это отодвигает перспективу переговоров Южной Кореи с КНДР», — заявил политолог.

Развитие ситуации будет зависеть главным образом от действий Южной Кореи и от того, какой характер будет приобретать сотрудничество Сеула с Вашингтоном Андрей Губин политолог

6 октября КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Власти страны назвали это ответом на учения США и Южной Кореи.