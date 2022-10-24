Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:02, 24 октября 2022Россия

Неизвестный с ножом ворвался в российскую школу

Неизвестный молодой человек с ножом ворвался в школу в Чайковском, его задержали

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Неизвестный молодой человек с ножом ворвался в здание школы №4 города Чайковский в Пермском крае России. Об этом пишет портал 59.ru со ссылкой на администрацию города.

По данным официальных лиц, в 10:35 (08:35 мск) молодой человек попытался войти в учебное заведение через центральный вход. Однако злоумышленнику не удалось это сделать, так как дверь была закрыта. Из злости он стал пинать дверь ногой.

Затем молодой человек обошел здание и проник в школу через дверь запасного выхода, повредив ее. Внутри его задержали сотрудники Росгвардии. Их вызвал охранник школы, нажав кнопку тревожного вызова после неудачных попыток злоумышленника ворваться через центральную дверь.

Никто не пострадал. Правоохранительные органы начали следствие. Личность вломившегося с ножом молодого человека не уточняется.

Утром 26 сентября выпускник школы №88 в Ижевске ворвался в здание учебного заведения и открыл стрельбу. В результате погибли 17 человек, включая 11 детей в возрасте от 7 до 12 лет. 24 человека, в том числе 22 школьника от 7 до 16 лет, госпитализировали с огнестрельными ранениями и другими травмами.

После случившегося глава Минпросвещения Сергей Кравцов поручил усилить меры безопасности в российских школах. Аналогичные указания давались и после стрельбы в школе в Казани в мае 2021 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о намерении Зеленского получить ядерное оружие
Глава Минобороны Румынии подал отставку из-за разногласий с президентом страны
В «Ростехе» заявили о готовности поставлять нужное число дронов-камикадзе
Путин отметил мощный рост турпотока по стране
Германия передаст Украине еще три системы ПВО
Мужчина дважды за несколько недель сорвал джекпот
Россия обвинила Норвегию в затягивании боевых действий на Украине
Израиль официально сообщил Украине об отказе поставлять оружие
Лукашенко увидел будущее за Азией
На Украине заявили о планах по массовой мобилизации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.