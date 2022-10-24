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10:43, 24 октября 2022Спорт

Нурмагомедов прокомментировал драку своего брата и Чимаева на турнире UFC

Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его брат и Чимаев помирились после драки на турнире UFC
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Louis Grasse / /Keystone Press Agency / Globalloookpress.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал драку своего двоюродного брата Абубакара и шведа Хамзата Чимаева на турнире UFC 280. Его слова приводит YouTube-канал True Gym MMA.

«То, что произошло в Абу-Даби, нас не красит. Даже историческое событие для Ислама [Махачева] отошло на второй план», — заявил спортсмен. Он добавил, что после инцидента Нурмагомедов и Чимаев встретились, обсудили ситуацию и помирились.

23 октября глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на этот конфликт. «Каждый из зрителей переживает за спортсмена, а бойцы и вовсе испытывают такие же эмоции, как и на ринге. Поэтому не удивительно, что на пределе эмоций возникают недопонимания», — отметил Кадыров.

Потасовка произошла в зрительском зале после главного боя турнира UFC 280, в котором россиянин Ислам Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал титул чемпиона организации в легком весе. Спортсменов пришлось разнимать охранникам.

Ксения Курашкина
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