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19:16, 23 октября 2022Спорт

Кадыров прокомментировал драку Чимаева и брата Нурмагомедова на турнире UFC

Кадыров заверил, что между подравшимися на турнире UFC Нурмагомедовым и Чимаевым нет ссоры

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал драку между шведским бойцом смешанного стиля (ММА) Хамзатом Чимаевым и россиянином Абубакаром Нурмагомедым. Он опубликовал пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Каждый из зрителей переживает за спортсмена, а бойцы и вовсе испытывают такие же эмоции, как и на ринге. Поэтому не удивительно, что на пределе эмоций возникают недопонимания», — отметил Кадыров. Он заверил, что между шведом чеченского происхождения и двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова нет ссоры.

Потасовка произошла в зрительском зале после главного боя турнира UFC 280, в котором россиянин Ислам Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал титул чемпиона организации в легком весе. Спортсменов пришлось разнимать охранникам.

Ранее Абубакар Нурмагомедов одержал победу над соотечественником Гаджи Омаргаджиевым единогласным решением судей.

Дарья Коршунова
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