Кремль подтвердил присвоение Путиным звания Героя России морпеху Струне

Песков подтвердил, что Путин присвоил звание Героя России командиру морпехов Струне

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России морскому пехотинцу с позывным Струна. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что 24-летний командир взвода 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота за проявленные мужество и героизм был награжден званием Героя России. Церемония прошла в Москве.

Как сообщал военный корреспондент Андрей Филатова, летом Струна был ранен и лишился ноги. В данный момент морпех проходит реабилитацию.

Ранее президент присвоил звание Героя России участвующему в спецоперации снайперу. Как стало известно, российский военный ликвидировал десятки приоритетных целей.