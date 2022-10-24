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13:21, 24 октября 2022Россия

Кремль подтвердил присвоение Путиным звания Героя России морпеху Струне

Песков подтвердил, что Путин присвоил звание Героя России командиру морпехов Струне

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России морскому пехотинцу с позывным Струна. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что 24-летний командир взвода 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота за проявленные мужество и героизм был награжден званием Героя России. Церемония прошла в Москве.

Как сообщал военный корреспондент Андрей Филатова, летом Струна был ранен и лишился ноги. В данный момент морпех проходит реабилитацию.

Ранее президент присвоил звание Героя России участвующему в спецоперации снайперу. Как стало известно, российский военный ликвидировал десятки приоритетных целей.

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Константин Лысяков
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