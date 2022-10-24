Роднина объяснила отказ РУСАДА разглашать данные по делу Валиевой

Ирина Роднина назвала законным отказ РУСАДА разглашать данные по делу Камилы Валиевой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила отказ Российского антидопингового агентства (РУСАДА) разглашать данные по делу фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит Vprognoze.

Роднина назвала законным это решение, сославшись на устав Международного олимпийского комитета (МОК). «Это правило (о статусе "незащищенного лица" для спортсменов младше 16 лет — прим. «Ленты.ру») появилось в связи с тем, что были созданы Юношеские олимпийские игры. Это не наши правила», — добавила она.

23 октября Роднина оценила призыв Всемирного антидопингового агентства (WADA) обнародовать детали по делу Валиевой. «Камила выступала на взрослых Олимпийских играх. Значит, она должна быть готова и ко всем требованиям, которые предъявляются спортсменам. Не надо делать скидку на возраст», — заявила депутат.

21 октября стало известно, что РУСАДА оставит конфиденциальными дату слушаний, решение или другие детали по делу спортсменки. Отмечается, что это сделано в целях защиты интересов фигуристки.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.