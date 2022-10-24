Стало известно о потере сознания пилотов упавшего на жилой дом в Иркутске Су-30

РИА Новости сообщило, что пилоты упавшего в Иркутске Су-30 потеряли сознание в полете

Пилоты Су-30, упавшего на дом в Иркутске, в полете потеряли сознание и не смогли отвести самолет от жилого сектора. Об этом стало известно РИА Новости.

Как сообщили агентству в экстренных службах, к потере сознания пилотов могла привести ошибка при подготовке кислородных баллонов в полету.

Ранее Следственный комитет сообщил «Ленте.ру», что в качестве основных версий крушения рассматриваются отказ авиационной техники и ошибка пилотирования. Сейчас на месте происшествия продолжают работать криминалисты и эксперты ведомства.

Су-30 упал на двухэтажный жилой дом в Иркутске в во время испытательного полета 23 октября. В крушении погибли оба пилота воздушного судна — заслуженный летчик России Максим Конюшин и летчик-испытатель третьего класса Виктор Крюков.

В доме, на который упал самолет, проживали пять человек — в момент крушения их не было в здании.