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17:33, 25 октября 2022Спорт

Министр спорта оценил требования Украины исключить Россию из ФИФА и УЕФА

Олег Матыцин назвал требования Украины исключить Россию из ФИФА и УЕФА старыми песнями

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Министр спорта России Олег Матыцин оценил заявление главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко с требованиями исключить Россию из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Его слова приводит РИА Новости.

Матыцин назвал требования Украины старыми песнями. «Вы знаете, мы информированы про то, что заявляют коллеги из-за рубежа, но мы абсолютно уверены в своей стратегии развития, объединяющей стратегии, консолидации. Это безусловная миссия спорта — быть вместе», — рассказал он.

Павелко выступил с инициативой исключить РФС из ФИФА и УЕФА ранее 25 октября. Причиной стали заявления вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко о включении клубов с новых территорий в соревнования Российского футбольного союза (РФС). По мнению украинской стороны, это будет грубым нарушением уставов международных организаций.

До этого Чернышенко рассказал о процессе интеграции новых российских территорий в регулярные национальные чемпионаты по футболу. Таким образом, в турнирах смогут принять участие команды из Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Вхождение клубов из Крыма в состав участников российских чемпионатов планируется в сезоне-2023/2024.

Дарья Коршунова
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