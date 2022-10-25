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10:17, 25 октября 2022Спорт

Украина потребует исключить Россию из ФИФА и УЕФА

Украинская ассоциация футбола потребует исключить Россию из ФИФА и УЕФА

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что организация будет требовать исключения Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Причиной стали заявления вице-премьера Дмитрия Чернышенко о включении клубов с новых территорий в соревнования РФС. УАФ направит обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить строгие санкции в отношении России. По мнению украинской стороны, Россия собирается грубо нарушить уставы этих организаций.

Ранее Чернышенко рассказал о процессе интеграции новых российских территорий в регулярные национальные чемпионаты по футболу. Таким образом, в турнирах смогут принять участие команды из Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

5 октября Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Крым и Севастополь стали частью РФ после проведенного в марте 2014 года референдума.

Андрей Стрельцов
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