Кремль заявил об отсутствии надежд на улучшение отношений с Британией

Песков заявил об отсутствии надежд на улучшение отношений с Британией в обозримом будущем

Россия не видит «ни предпосылок, ни оснований, ни надежд» на выстраивание более конструктивных отношений с Великобританией в обозримой перспективе. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя назначение Риши Сунака. Его слова во вторник, 25 октября, приводит ТАСС.

Ранее аналогичное мнение высказал депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов. По его словам, позитивных изменений во взаимоотношениях Лондона и Москвы после избрания Риши Сунака британским премьер-министром ожидать не стоит.

О том, что экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак стал победителем внутрипартийных выборов Консервативной партии и теперь займет пост премьер-министра, стало известно 24 октября. Он стал единственным кандидатом и одержал автоматическую победу.

Сунак станет самым молодым британским премьер-министром и первым политиком индийского происхождения в истории Великобритании, который смог занять этот пост.