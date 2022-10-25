Собчак высказалась о Каспарове вслед за назвавшим его придурком Илоном Маском

Собчак вспомнила личный разговор с Каспаровым после того, как Маск назвал его придурком

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вспомнила личный разговор с шахматистом и политиком Гарри Каспаровым (внесен Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) вслед за тем, как глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал его и назвал придурком. Комментарий появился в Telegram-канале Собчак.

«Я еще давно говорила Каспарову лично: быть чемпионом мира по шахматам — это еще не значит быть чемпионом мира вообще», — написала журналистка. Другие детали беседы она не привела.

Илон Маск резко высказался о Гарри Каспарове вслед за тем, как шахматист раскритиковал его из-за предложений по урегулированию конфликта на Украине. Предприниматель заявил, что хотя оппонент «почти также хорошо играет в шахматы, как его iPhone, в остальном он — идиот». Он также назвал Каспарова придурком.

Маск неоднократно высказывался о ситуации на Украине. Ранее он выразил уверенность в том, что достижение компромисса по Крыму является самым вероятным сценарием решения конфликта. Перед этим бизнесмен также отмечал, что, по его мнению, потеря Россией Крыма станет причиной применения ядерного оружия и начала третьей мировой войны.

В начале октября Маск предложил свой план мирного урегулирования конфликта на Украине. В частности, он призвал признать Крым российской территорией и заново провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России. Высказывания бизнесмена вызвали большой резонанс.

