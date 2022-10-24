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20:38, 24 октября 2022Мир

Илон Маск назвал Каспарова придурком

Бизнесмен Илон Маск ответил Каспарову на его заявление, назвав шахматиста придурком

Фото: Globallookpress.com

Предприниматель и изобретатель Илон Маск отреагировал на слова шахматиста и политика Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом), призвавшего не давать советы Киеву тех, кто «сидит в своих комфортных особняках в Силиконовой долине». Свое мнение по данному вопросу глава компаний Tesla и SpaceX высказал в Twitter.

Миллиардер ответил на адресованные ему слова Каспарова, назвав его идиотом и придурком. «У меня даже дома нет, не говоря уже об "особняке", придурок», — написал он, комментируя отрывок из программы Squawk Box, в котором фигурировало заявление шахматиста.

Маск добавил, что хотя Каспаров «почти также хорошо играет в шахматы, как его iPhone, в остальном он идиот».

Ранее глава компаний Tesla и SpaceX обвинил в лицемерии газету The Washington Post из-за публикации, где его назвали угрозой национальной безопасности.

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Варвара Кошечкина
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