Стерлинг назвал несправедливым поражение Яна на UFC 280

Алджамейн Стерлинг назвал несправедливым поражение Петра Яна на UFC 280

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг оценил поражение россиянина Петра Яна от Шона О'Мэлли в поединке турнира UFC 280. Спортсмен высказался на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Спортсмен назвал поражение представителя Росси несправедливым. «Мне было жаль Яна. Я считаю, что его ограбили. Думаю, что сам О'Мэлли был немного шокирован и озадачен этим решением судей», — заявил Стерлинг. Он добавил, что в этой ситуации Ян имеет полное право называть себя победителем.

Бой между Яном и О'Мэлли прошел на турнире UFC 280 в Абу-Даби 22 октября. Американец выиграл раздельным решением судей. Двое судей отдали победу американцу, один — российскому спортсмену.

Ян не дрался с апреля 2022-го. На UFC 273 ему не удалось вернуть титул чемпиона организации в легчайшем весе в поединке со Стерлингом. Американец одержал победу судейским решением.