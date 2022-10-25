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12:20, 25 октября 2022Спорт

Стерлинг назвал несправедливым поражение Яна на UFC 280

Алджамейн Стерлинг назвал несправедливым поражение Петра Яна на UFC 280
Алджамейн Стерлинг

Алджамейн Стерлинг. Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг оценил поражение россиянина Петра Яна от Шона О'Мэлли в поединке турнира UFC 280. Спортсмен высказался на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Спортсмен назвал поражение представителя Росси несправедливым. «Мне было жаль Яна. Я считаю, что его ограбили. Думаю, что сам О'Мэлли был немного шокирован и озадачен этим решением судей», — заявил Стерлинг. Он добавил, что в этой ситуации Ян имеет полное право называть себя победителем.

Бой между Яном и О'Мэлли прошел на турнире UFC 280 в Абу-Даби 22 октября. Американец выиграл раздельным решением судей. Двое судей отдали победу американцу, один — российскому спортсмену.

Ян не дрался с апреля 2022-го. На UFC 273 ему не удалось вернуть титул чемпиона организации в легчайшем весе в поединке со Стерлингом. Американец одержал победу судейским решением.

Алексей Гусев
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