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09:52, 26 октября 2022Спорт

Российская чемпионка ОИ ответила на вопрос об оскорблениях в Европе

Чемпионка ОИ Дарья Дмитриева заверила, что не сталкивалась с оскорблениями в Европе

Фото: Vegard Wivestad / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по гандболу Дарья Дмитриева ответила на вопрос о том, сталкивалась ли она с оскорблениями в Европе после перехода в словенский клуб «Крим». Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Ни разу! Я спокойно хожу по магазинам, болтаю с мамой по телефону, никто не поворачивается и не смотрит. Здесь вообще все адекватно», — заверила спортсменка. Она добавила, что на улицах Любляны можно часто услышать русскую речь.

Дмитриева — олимпийская чемпионка Игр-2016 и серебряный призер Олимпиады-2020. В нынешнем сезоне она перешла в словенский «Крим» на правах аренды и переехала в Любляну. Ранее гандболистка выступала за московский ЦСКА, волгоградское «Динамо» и тольяттинскую «Ладу». Она также играет в составе сборной России.

14 октября бывший главный тренер футбольного «Зенита» Властимил Петржела рассказал об отношении к России в Чехии. «Знаете, тут такие дураки есть, которые ругают тех, кто в России работает. Многие против русских сильно настроены. Правда, не вся страна. Половина думает так, половина — по-другому», — заявил специалист. Он отметил, что у него много друзей в России.

Ксения Курашкина
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