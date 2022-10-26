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11:44, 26 октября 2022Спорт

Юрист назвал причину отказа РУСАДА раскрыть детали дела Валиевой

Юрист Андрей Тимчук: детали дела Валиевой могут не быть публичными из-за кодекса WADA

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Партнер Коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук в комментарии «Ленте.ру» назвал причину отказа Российского антидопингового агентства (РУСАДА) раскрыть детали дела фигуристки Камилы Валиевой.

По словам юриста, положение Всемирного антидопингового кодекса об обязательном обнародовании деталей дела может не применяться, если речь идет о несовершеннолетнем или о так называемом защищаемом лице. Валиевой на момент обнаружения положительной допинг-пробы было 15 лет, поэтому РУСАДА может оставить дело в конфиденциальности.

«Но, учитывая резонанс и значимость дела, а также международный уровень спортсменки, РУСАДА может раскрыть данные о деле. Иными словами, нужны основания не чтобы засекретить дело, а чтобы его рассекретить. Как мы видели из заявлений Всемирного антидопингового агентства (WADA), оно считает, что такие основания есть и данные о деле нужно сделать публичными. На перспективы рассмотрения дела его публичность или закрытость никак не влияют», — отметил специалист.

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23 октября о ситуации вокруг Валиевой высказалась трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина. «Камила выступала на взрослых Олимпийских играх. Значит она должна быть готова и ко всем требованиям, которые предъявляются спортсменам. Не надо делать скидку на возраст», — заявила она.

21 октября стало известно, что РУСАДА оставит конфиденциальными дату слушаний, решение или другие детали по делу спортсменки. Отмечается, что это сделано в целях защиты интересов фигуристки.

На Олимпийских играх-2022 Валиева помогла команде завоевать золото, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Андрей Стрельцов
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