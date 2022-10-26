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17:35, 26 октября 2022Наука и техника

Минобороны России опубликовало еще одно видео пуска «Синевы»

Минобороны России опубликовало второе видео пуска ракеты «Синева»

Минобороны России опубликовало второе видео пуска ракеты «Синева» с атомной подводной лодки «Тула». Ролик в своем Telegram-канале показало РИА Новости.

«Минобороны публикует еще одно видео пуска баллистической ракеты "Синева" с атомной подлодки "Тула" в ходе тренировки российских стратегических сил», — говорится в подписи к видео.

Первое видео пуска «Синевы» также показало РИА Новости.

Кроме этого, в ходе тренировки стратегических сил с космодрома Плесецк была запущена ракета «Ярс».

Соответствующие пуски были проведены по полигону Кура на Камчатке.

Как сообщает агентство, за тренировкой стратегических сил наблюдал президент России Владимир Путин.

Ранее глава государства заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о тренировке стратегических сил сдерживания.

Иван Потапов
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