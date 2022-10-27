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19:24, 27 октября 2022Спорт

Авербух оценил победы иностранных фигуристов на турнирах без россиян

Илья Авербух обесценил победы иностранных фигуристов на международных турнирах без россиян

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Хореограф Илья Авербух оценил победы иностранных фигуристов на международных турнирах без россиян. Его слова приводит Sport24.

По мнению специалиста, определить сильнейшего можно только тогда, когда в соревнованиях участвуют спортсмены со всего мира. «Может, ты и лучший, но всегда это будет идти в скобочках, что эта победа была в отсутствии одной из самых сильных стран в фигурном катании», — такими словами обесценил он победы иностранцев.

5 августа в Международном союзе конькобежцев (ISU) отреагировали на идею тренера Этери Тутберидзе заморозить мировые рейтинги из-за отсутствия российских фигуристов. В федерации не поддержали это предложение, подчеркнув, что решение об отстранении сборной России принято исключительно в интересах безопасности участников и целостности соревнований.

7 июня ISU на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Также отечественным фигуристам запретили участвовать в международной серии Гран-при.

Дарья Коршунова
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