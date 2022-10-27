Авербух оценил победы иностранных фигуристов на турнирах без россиян

Илья Авербух обесценил победы иностранных фигуристов на международных турнирах без россиян

Хореограф Илья Авербух оценил победы иностранных фигуристов на международных турнирах без россиян. Его слова приводит Sport24.

По мнению специалиста, определить сильнейшего можно только тогда, когда в соревнованиях участвуют спортсмены со всего мира. «Может, ты и лучший, но всегда это будет идти в скобочках, что эта победа была в отсутствии одной из самых сильных стран в фигурном катании», — такими словами обесценил он победы иностранцев.

5 августа в Международном союзе конькобежцев (ISU) отреагировали на идею тренера Этери Тутберидзе заморозить мировые рейтинги из-за отсутствия российских фигуристов. В федерации не поддержали это предложение, подчеркнув, что решение об отстранении сборной России принято исключительно в интересах безопасности участников и целостности соревнований.

7 июня ISU на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Также отечественным фигуристам запретили участвовать в международной серии Гран-при.