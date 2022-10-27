Названы регионы России с самыми дешевыми домами

«Мир квартир»: самые дешевые частные дома в России находятся в Курганской области

В третьем квартале самые дешевые частные дома среди регионов России оказались в Курганской области — стоимость достигла 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

Регионом с самыми дешевыми домами также назвали Кемеровскую область, где объект обойдется в 2,5 миллиона рублей. Топ-3 списка замкнули Чувашия и Мордовия — частный дом обойдется почти в три миллиона в каждом регионе. В списке также оказались Еврейская автономная область, Архангельская, Рязанская области, Алтайский край, Брянская и Псковская области.

Что касается дорогих домов, то наибольшую стоимость зафиксировали в Москве — около 22 миллионов рублей. Подобные объекты нашли в Санкт-Петербурге с показателем в 19 миллионов рублей. В Московской области частный дом обойдется в 15,3 миллиона рублей. В Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе за подобную недвижимость придется заплатить 11,6 миллиона рублей и 10,8 миллиона соответственно.

В июле 2022 года аналитики ЦИАН определили, что самые дорогие частные дома находятся на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе. На третьей строчке оказалось Киевское направление. При этом средняя стоимость частного дома в регионе в указанный месяц достигла 32,2 миллиона рублей.